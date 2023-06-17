Школьник утонул в карьере в Сосновом Бору под Петербургом

Школьник из Петербурга утонул в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Сосновый Бор Ленинградской области утонул школьник. Трагедия произошла днем в пятницу, 16 июня 2023 года, в одном коттеджном поселке, где рядом находятся карьеры. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Во втором часу дня в экстренную службу 112 позвонили люди и сообщили, что в коттеджном поселке "Престиж", на карьерах утонул подросток, - рассказал источник.

На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. Они обнаружили в карьере тело 15-летнего подростка. Мальчик сам из Санкт-Петербурга и учился в школе Кировского района.

Как именно произошла трагедия и по какой причине утонул школьник, пока неизвестно. Это предстоит установить специалистам.

Известно, что мальчик из благополучной семьи, на учете не состоит.