Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на Санкт-Петербургском южном полукольце

Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП на 35 километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельная авария произошла на трассе "Санкт-Петербургское южное полукольцо". Утром 16 июня 2023 года на 35-м километре автодороги столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водитель первой машины погиб. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 8:37 часов утра 76-летняя водитель, управляя автомобилем "Опель Агила" и двигаясь со стороны деревни Кипень в направлении Гатчины, на перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево со второстепенной дороги, не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем "Вольво FH" с полуприцепом Кегель, под управлением 44-летнего водителя, - рассказали в полиции.

После удара очевидцы вызвали спасательные службы. Врачи скорой помощи успели погрузить водителя легковушки в автомобиль, однако пенсионер скончался по пути в больницу.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.