Полицейский на электросамокате сбил девятилетнего ребенка в Колпинском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием электросамоката и ребенка. Все произошло вечером 17 июня 2023 года в Колпино. Об этом изданию рассказал источник.

- В 19:30 у дома 42 по улице Пролетарской в Колпинском районе мужчина, 1986 года рождения, управляя электросамокатом «WHOOSH», двигаясь по парковой зоне совершил наезд на 9-летнего мальчика, находящегося в сопровождении родителей, - рассказал источник.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Установлено, что за рулем самоката находился дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области, который находится в очередном отпуске на территории города Санкт-Петербурга.

Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен по отрицательным основаниям.