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НовостиОбщество19 июня 2023 7:08

Киркоров получил разрешение на строительство ТРК "Звезда" в Ленинградской области

Торговый комплекс появится в Новосаратовке Всеволожского района
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Певцу Филиппу Киркорову разрешили построить ТРЦ «Звезда» под Петербургом

Певцу Филиппу Киркорову разрешили построить ТРЦ «Звезда» под Петербургом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области все же может появиться торговый комплекс Филиппа Киркорова. Стало известно, что народный артист все же получил разрешение на строительство ТРЦ "Звезда", который должен быть возведен в поселке Новосаратовка Всеволожского района. Об этом 18 июня 2023 года сообщает "Мойка78".

- Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, компания "Строительные решения", апевец является ее соучредителем, подала документы на согласование незадолго на ПМЭФ-2023 — 31 мая, - сообщили издании.

Дрозденко также добавил, что компания-застройщик получила разрешение в субботу, 17 июня. При этом сам Киркоров уже преступил к реализации проекта.

Стоимость строительства торгового центра "Звезда" оценивается в 17 миллиардов рублей. Комплекс будет занимать площадь 12,1 тысячи квадратных метров.