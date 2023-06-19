Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:50

Трехлетний ребенок выпал из окна в Петербурге

Малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Трехлетний малыш выпал с 3-го этажа в Красногвардейском районе

Трехлетний малыш выпал с 3-го этажа в Красногвардейском районе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают маленького ребенка, выпавшего из окна. Инцидент произошел вечером в субботу, 17 июня 2023 года, в Красногвардейском районе города. Пострадавшим оказался трехлетний ребенок, который выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 19 часов по недосмотру матери ребенок забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна третьего этажа дома 9 по улице Маршала Тухачевскаого с , - рассказал источник.

Мать ребенка быстро заметила, что произошла. В итоге на место прибыли сотрудники скорой помощи. В тяжелом состоянии они госпитализировали малыша. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кататравму, закрытую травму груди и живота. Сейчас ребенок находится в Детской больнице №2. Проводится проверка по факту инцидента.