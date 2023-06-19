Турок утонул в Орловском карьере в Петербурге

Гражданин Турции утонул в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге гражданин Турции утонул в карьере. В воскресенье, 17 июня 2023 года: мужчина отправился в Коломяги, чтобы искупаться и спастись от жары. Однако в какой-то момент он нырнул и не смог обратно всплыть на поверхность. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 18 июня около 15 часов обеспокоенные очевидцы позвонили в службу 112 и сообщили, что в парке Орловский карьер мужчина нырнул и более не появился на поверхности, - рассказал источник.

На место прибыли спасатели. В 200 метрах от дома 6 по Заповедной улице, из воды Орловского карьера, без внешних признаков насильственной смерти извлечен труп 41-летнего гражданина Турции

Тело погибшего направили в морг для установления причины смерти. Известно, что турок приехал в Россию для работы водителем.