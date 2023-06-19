Выпускник выплатит 3 тысячи рублей штрафа из-за шпаргалки на ЕГЭ по истории в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге наказал выпускника, который пытался воспользоваться шпаргалкой на экзамене по истории. ЕГЭ для подростка обернулся административным нарушением. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- 11-классник участвовал в экзамене по истории в аудитории школы №643. Единый государственный экзамен проходил 5 июня. В какой-то момент выпускник достал чистую бумагу из кармана и начал переписывать на него задания из КИМ, - говорится в сообщении ведомства.

Парень объяснил, что всегда носит с собой чистые кусочки бумаги. На них он записывает английские слова. Знал ли выпускник о том, что шпаргалка является грубым нарушением на экзамене, не сообщается. Но с аудитории его попросили выйти. А суд назначил штраф в размере трех тысяч рублей.