Мужчину, до смерти забившего друга в парадной, арестовали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд в Петербурге выбрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве. Инцидент произошел 17 июня в парадной дома на Суздальском шоссе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Мужчина нанес потерпевшему множественное количество ударов по телу, рукам и ногам неизвестным предметом. Оппонент получил серьезные травмы, из-за которых умер на месте, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подозреваемому предъявили обвинение на следующий день. Он отказался от дачи показаний, но возражал против следственного изолятора, просил отправить его вместо этого под домашний арест. Но суд все-таки принял решение арестовать мужчину. В СИЗО он будет, как минимум, до 16 августа.