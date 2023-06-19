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НовостиПроисшествия19 июня 2023 13:20

Мужчину, до смерти забившего друга в парадной, арестовали в Петербурге

Суд отправил его в СИЗО на два месяца
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину, до смерти забившего друга в парадной, арестовали в Петербурге.

Мужчину, до смерти забившего друга в парадной, арестовали в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд в Петербурге выбрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве. Инцидент произошел 17 июня в парадной дома на Суздальском шоссе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Мужчина нанес потерпевшему множественное количество ударов по телу, рукам и ногам неизвестным предметом. Оппонент получил серьезные травмы, из-за которых умер на месте, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подозреваемому предъявили обвинение на следующий день. Он отказался от дачи показаний, но возражал против следственного изолятора, просил отправить его вместо этого под домашний арест. Но суд все-таки принял решение арестовать мужчину. В СИЗО он будет, как минимум, до 16 августа.