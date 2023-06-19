Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют ночью 22 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участок 12-го километра КАД на пересечении с Парашютной улицей полностью перекроют 22 июня с первого часа ночи и до пяти утра. Автомобилисты не смогут воспользоваться третьим съездом из-за установки рабочими карнизных блоков для строительства путепровода над проезжей частью автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Элементы конструкции длиной до шести метров и весом около одной тонны будут монтировать непосредственно над съездом при помощи крана. Приносим извинения за временные неудобства, – пояснил начальник ситуационного центра Илья Пузыревский.

Он добавил, что полное закрытие участка требуется для безопасности автомобилистов. Чтобы избежать пробок и заторов, трудиться специалисты будут ночью, когда интенсивность движения минимальна. Подрядчик гарантирует безопасность во время монтажных работ.