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НовостиОбщество19 июня 2023 20:51

Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют ночью 22 июня

Закроют участок на четыре часа
Элеонора КУРЮМОВА
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют ночью 22 июня.

Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют ночью 22 июня.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участок 12-го километра КАД на пересечении с Парашютной улицей полностью перекроют 22 июня с первого часа ночи и до пяти утра. Автомобилисты не смогут воспользоваться третьим съездом из-за установки рабочими карнизных блоков для строительства путепровода над проезжей частью автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Элементы конструкции длиной до шести метров и весом около одной тонны будут монтировать непосредственно над съездом при помощи крана. Приносим извинения за временные неудобства, – пояснил начальник ситуационного центра Илья Пузыревский.

Он добавил, что полное закрытие участка требуется для безопасности автомобилистов. Чтобы избежать пробок и заторов, трудиться специалисты будут ночью, когда интенсивность движения минимальна. Подрядчик гарантирует безопасность во время монтажных работ.