Солнечно и сухо будет в Петербурге 20 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается настоящее лето. Во вторник, 21 июня 2023 года в Северной столице будет стоять солнечная и сухая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет формировать скандинавский антициклон. Его усилиями в регионе ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в городе поднимется до плюс 24-26 градусов, по Ленинградской области 23-28 градусов тепла. Ветер прохладный северо-восточный до 4-9 метров в секунду.

В среду в Петербурге снова без осадков и будет еще жарче на пару градусов.