Каршеринг насмерть сбил курьера на велосипеде на проспекте Непокоренных в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге проводят проверку после смертельного дорожно-транспортного происшествия в Калининском районе. Авария произошла около трех часов дня 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Каршеринговый автомобиль «Хавал» ехал по проспекту Непокоренных. За рулем находился 26-летний водитель. В это время по пешеходному переходу ехал велосипедист, но он не спустился с транспорта, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Парень погиб на месте от полученных травм. Его личность пока не установлена, но по некоторым данным это был курьер. На вид погибшему около 25 лет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.