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НовостиОбщество20 июня 2023 8:50

Милонов посоветовал определить в психбольницу купавшихся голыми в Ладоге людей

"Отдыхающие" проходят спецкурс у блогера
Анастасия НУРАДИЛОВА
Милонов посоветовал определить в психбольницу купавшихся голыми в Ладоге людей.

Милонов посоветовал определить в психбольницу купавшихся голыми в Ладоге людей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал видео, которое накануне появилось в Сети. На нем большое количество полностью обнаженных людей заходят в Ладожское озеро и устремляют руки в небо. Такие «отдыхающие» появляются там не в первый раз. Они приезжают в деревню Коккорево. По некоторым данным, купание проходит в рамках курса какого-то блогера. В это время на пляже присутствуют и дети.

- Хочу обратить внимание органы прокуратуры, что, судя по всему, в деревне Коккорево нет правоохранительных органов - как такое могли допустить? – возмущается Милонов в своем телеграм-канале.

По его словам, всех, кто принял участие в такой акции, необходимо поместить в специальный психиатрический стационар и полностью изолировать от общества.