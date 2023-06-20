Более 35 тысяч полицейских работали в городе во время проведения ПМЭФ-23. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские в Петербурге работали по всему городу во время проведения Петербургского Международного экономического форума. Для обеспечения общественного порядка и безопасности были задействованы больше 35 тысяч сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В период подготовки и проведения форума сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с другими правоохранительными органами осуществлен комплекс оперативно-профилактических и организационно-практических мероприятий, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В полиции рассказали, что все запланированные мероприятия для охраны правопорядка с 14 по 17 июня специалисты выполнили в полном объеме. Сотрудники не допустили серьезных правонарушений.