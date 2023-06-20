Пламя с тополиного пуха перекинулось на два автомобиля на Брюсовской улице в Петербурге

Полицейские ищут поджигателя пуха. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за вспыхнувшего тополиного пуха в Калининском районе Петербурга сгорели два автомобиля, которые находились на парковке на Брюсовской улице. Пламя внезапно перекинулось на машины. Об этом пишет «Мойка 78».

- Сообщение о пылающем автомобиле поступило от петербуржца накануне днем. Прибывшие правоохранители обнаружили, что вслед за горящим тополиным пухом вспыхнули стоящие рядом машины, - сообщает издание.

У припаркованного ВАЗа полностью сгорел фургон, кабина и моторный отсек. Чуть меньше досталось «Форду Транзиту», который стоял рядом. У него обгорела правая сторона.

О том, что все произошло из-за тополиного пуха, стало известно, когда полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на парковке. Теперь сотрудники правоохранительных органов ищут хулигана, который поджег пух.