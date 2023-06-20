Стойки регистрации и выходы на посадку в Пулково перевели на российское программное обеспечение

Пулково полностью перейдет на российское программное обеспечение к 2025 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три крупнейших аэропорта России переходят на российское программное обеспечение. В их числе и Пулково. Новый софт начнет работать на стойках регистрации и на выходах на посадку. Российская система станет альтернативой иностранной SITA. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

- Инфраструктуру стоек регистрации и выходов на посадку аэропорта Пулково перевели на платформу общего доступа «АИСТ». Она предназначена для совместной работы различных авиакомпаний на единой инфраструктуре и с различными периферийными устройствами: сканерами, принтерами посадочных талонов и багажных бирок и другими, - говорится в общении.

Аэропорт Пулково активно пользуется импортозамещением. Предполагается, что к 2025 году авиагавань полностью перейдет на отечественное оборудование.