Разочаровавшийся муж понизил число звёзд отеля на Суворовском проспекте / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил погром в пятизвездочном отеле. Все произошло утром 19 июня 2023 года тв гостинице на Суворовском проспекте. 42-летний житель города поссорился с женой и решил побыть один. Для этого от снял номер в гостинице, но вести себя как порядочный посетитель не смог. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии города.

- Выяснилось, что 42-летний местный житель после ссоры с супругой покинул дом и снял номер в этом отеле. Залив отчаяние спиртным, он выместил свою злобу на четырех входных дверях соседних номеров, повредив их в приступе ярости ударами ног и рук. Остановить его, обездвижив наручниками, удалось прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии, - рассказали в ведомстве.

Стражи порядка задержали буяна в 10 часов утра и доставили в 76 отдел полиции для разбирательств. Руководство отеля оценило ущерб в 250 тысяч рублей.