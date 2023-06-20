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НовостиПроисшествия20 июня 2023 13:43

Пьяный мужчина жестоко избил пенсионерку в Павловском парке

Женщина попросила приставшего посетителя парка не мешать ей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Хулигана поймали сотрудники Росгвардии.

Хулигана поймали сотрудники Росгвардии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Неадекватный мужчина напал на пенсионерку в Павловском парке. Известно, что он был пьян. Сначала дебошир попытался заговорить с 69-летней женщиной, когда та отдыхала возле пруда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина попросила приставшего мужчину не мешать ей. В ответ на эту просьбу он проявил агрессию: повалил ее на землю и несколько раз ударил руками и ногами по голове и животу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На драку обратили внимание посетители заповедника, которые сразу же сообщили о случившемся работникам парка. Сотрудники вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Специалисты поймали хулигана и отвезли в отдел полиции. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу.