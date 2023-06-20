Петербуржцы стали болеть сахарным диабетом в пять раз чаще за последние 50 лет

Диабет начали регистрировать у 30-летних петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге ощутимо выросла распространенность диабета. По данным на январь 2023 года, количество страдающих от этой болезни местных жителей выросло в пять раз за последние 50 лет. Всего в городе официально зарегистрировано более 168 тысяч пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

– Первый тип диабета развивается у молодых людей. У старшего поколения в 95 процентах случаев развивается диабет второго типа, – рассказала заведующая Петербургским территориальным диабетологическим центром Ирина Карпова.

Она также отметила, что это связано с ростом продолжительности жизни. Кроме того, каждый год болезнь молодеет: сегодня она может появится и у 30-летних.

Кстати, рассказали в комитете и о распределении терапии: 69 процентов больных получают сахароснижающие таблетки, 23 процента – инсулинотерапию, лишь восемь – монодиетотерапию.