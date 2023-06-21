Мужчина пострадал во время пожара в квартире на юге Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во время пожара в квартире на юге Санкт-Петербурга пострадал человек. В седьмом часу утра 21 июня 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме во Фрунзенском районе. На место были направлены спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 6:31 часов поступило сообщение о возгорании в доме 20, корпус 1, по улице Димитрова. В трехкомнатной отдельной квартире происходило горение обстановки на площади 28 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем прибыли бороться три единицы спецтехники и 15 человек личного состава МЧС. Им потребовалось менее получаса для того, чтобы потушить пламя.

В результате пожара пострадал один человек. Был ли он госпитализирован в больницу, не уточняется. На данный момент специалисты проводят проверку для установления причины возгорания.