Официальные продажи автомобилей Honda стартовали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дилерский центр Honda начал работать в Петербурге. Его открыла компания «Звезда Невы». Автомобили будут поставляться напрямую из Китая. Это первый петербургский дилер, который будет поставлять машины после прекращения поставок в 2020 году. Об этом пишет РБК.

- Площадь нового автосалона составляет 3 тысячи квадратных метров. Инвестиции в открытие дилерского центра составили порядка 250 миллионов рублей. Они были направлены на формирование товарного запаса автомобилей и комплектующих, - сообщает издание.

Сейчас покупателям в дилерском центре доступны восемь моделей автомобилей Honda. Три года назад клиентам приходилось выбирать всего между двумя моделямя. Компания планирует продавать более 20 машин в год.