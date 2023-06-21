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НовостиОбщество21 июня 2023 10:12

В петербургском мюзикле после суда запретили использовать песню группы «Кино»

Создатели постановки не получили разрешение на использование песни от владельца авторских прав
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербургский мюзикл больше не сможет использовать песню "Звезда по имени Солнце". Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский мюзикл больше не сможет использовать песню "Звезда по имени Солнце". Фото: СОЦСЕТИ

Владелец прав на песню группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» обратился в суд к создателям мюзикла «Алмазная колесница». В результате ООО «Алмазная колесница», ООО «Мейкерс Лаб» и Ирина Афанасьева должны выплатить 1,4 млн рублей компенсации за нарушение авторских прав. Также суд запретил использовать композицию в постановке. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Петербурга.

Как следует из иска, в мюзикле с ноября 2020 года звучит «Звезда по имени Солнце». За время спектакля ее можно услышать несколько раз. При этом до начала показов, весной 2020 года композитор Антон Танонов обращался в ООО "Национальное музыкальное издательство" (владелец прав на песню), чтобы получить лицензию на использование композиции. Однако получил отказ.

Несмотря на это, песня все же попала в мюзикл. Во время судебного разбирательства «Алмазная колесница» указала, что пародировать какие-либо произведения можно и без разрешения владельца прав. Но согласно судебной экспертизе, пародируется сам роман Бориса Акунина, а не композиция.

- При создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством, - указал суд.