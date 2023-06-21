В петербургском мюзикле после суда запретили использовать песню группы «Кино»

Петербургский мюзикл больше не сможет использовать песню "Звезда по имени Солнце". Фото: СОЦСЕТИ

Владелец прав на песню группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» обратился в суд к создателям мюзикла «Алмазная колесница». В результате ООО «Алмазная колесница», ООО «Мейкерс Лаб» и Ирина Афанасьева должны выплатить 1,4 млн рублей компенсации за нарушение авторских прав. Также суд запретил использовать композицию в постановке. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Петербурга.

Как следует из иска, в мюзикле с ноября 2020 года звучит «Звезда по имени Солнце». За время спектакля ее можно услышать несколько раз. При этом до начала показов, весной 2020 года композитор Антон Танонов обращался в ООО "Национальное музыкальное издательство" (владелец прав на песню), чтобы получить лицензию на использование композиции. Однако получил отказ.

Несмотря на это, песня все же попала в мюзикл. Во время судебного разбирательства «Алмазная колесница» указала, что пародировать какие-либо произведения можно и без разрешения владельца прав. Но согласно судебной экспертизе, пародируется сам роман Бориса Акунина, а не композиция.

- При создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством, - указал суд.