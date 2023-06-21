Туристы из Чечни устроили три ДТП в Петербурге, скрываясь от полицейских. Фото: vk.com/dorinspb

Инспекторы ДПС поймали туристов из Чечни, которые катались по городу на машине в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент случился в ночь на 21 июня. Требование остановиться они проигнорировали, и тогда началась погоня. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Гоняли по ночным улицам, по набережной Мойки, пока не заблокировали «Приору» у Медного всадника. Скрываясь, по пути следования водитель совершил три ДТП с припаркованными автомобилями, - говорится в сообщении.

Помимо водителя, в машине находились три человека. За рулем автомобиля находился явно выпивший человек. Во время погони туристы снимали все на камеру телефона. Их остановили на Сенатской площади. Водителю грозит лишение водительских прав. Всех хулиганов отвезли в отдел полиции.