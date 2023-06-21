Цифровой двойник Петербурга создадут для контроля объектов строительства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты начали создавать трехмерную модель территории Петербурга. Этим занимаются сотрудники Центра Генерального плана при Комитете по градостроительству и архитектуре. Они используют современные методы компьютерного моделирования. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Я считаю, что наличие трехмерной модели в Петербурге – это здорово. Это грамотный инструмент для контроля и проверки объектов строительства, в том числе в исторической среде, – уверен архитектор Михаил Мамошин.

С помощью трехмерной модели Петербурга специалисты смогут проверять любые градостроительные решения, рассчитывать зоны и процент видимости объекта и вписывать планируемое здание в существующую застройку.