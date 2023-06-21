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НовостиОбщество21 июня 2023 14:38

Цифровой двойник Петербурга создадут для контроля объектов строительства

Этим занимаются сотрудники Центра Генерального плана
Анастасия НУРАДИЛОВА
Цифровой двойник Петербурга создадут для контроля объектов строительства.

Цифровой двойник Петербурга создадут для контроля объектов строительства.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты начали создавать трехмерную модель территории Петербурга. Этим занимаются сотрудники Центра Генерального плана при Комитете по градостроительству и архитектуре. Они используют современные методы компьютерного моделирования. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Я считаю, что наличие трехмерной модели в Петербурге – это здорово. Это грамотный инструмент для контроля и проверки объектов строительства, в том числе в исторической среде, – уверен архитектор Михаил Мамошин.

С помощью трехмерной модели Петербурга специалисты смогут проверять любые градостроительные решения, рассчитывать зоны и процент видимости объекта и вписывать планируемое здание в существующую застройку.