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НовостиПроисшествия21 июня 2023 15:07

Петербуржца отправили на 15 лет в колонию за съемку порно с двумя школьницами

Мужчина будет проходить лечение у психиатра
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржца отправили на 15 лет в колонию за съемку порно с двумя школьницами.

Петербуржца отправили на 15 лет в колонию за съемку порно с двумя школьницами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографии. Судебное заседание прошло 21 июня. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Процесс проходил в закрытом режиме. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Это время преступник проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, мужчину принудительно отправили к психиатру, где он будет проходить лечение.

Известно, что жертвами педофила стали две девочки, возраст которых не превышал на тот момент 14 лет. Каждой пострадавшей осужденный выплатит компенсацию морального вреда – по 1,5 миллиона рублей.