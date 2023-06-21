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НовостиОбщество21 июня 2023 18:57

Дрозденко предложил соединить железной дорогой Ленобласть и Брест

Организационные вопросы на стадии обсуждения
Элеонора КУРЮМОВА
Дрозденко предложил соединить железной дорогой Ленобласть и Брест.

Дрозденко предложил соединить железной дорогой Ленобласть и Брест.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ленинградской области предложил проложить между 47-м регионом и Республикой Беларусь железную дорогу. Доезжать поезд будет до остановки «Брест». По мнению Александра Дрозденко, такой маршрут будет интересен для детей. Юные местные смогут посмотреть Брестскую крепость. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– Предложил делать пока что короткий маршрут через прицепные вагоны, – рассказал глава региона.

Он отметил, что все организационные вопросы администрация области будет решать с партнерами. Кроме того, губернатор подчеркнул, что область ежегодно по «Дороге жизни» принимает к себе до 50 тысяч детей. Благодаря новому пути ребята как из Бреста, так и из региона смогут приезжать в другие города на два-три дня: посмотреть знаковые места, сходить на экскурсии и отдохнуть. Такой же маршрут планируют сделать и в обратную сторону.