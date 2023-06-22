Налоговую ставку для владельцев машино-мест уравняют в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ставка налога на парковочное место изменится в Петербурге. Она составит 0,3 процента. Причем такой уровень платежа будет действовать как для хозяев гаражей, так и участков в паркинге у многоэтажных домов. Этот законопроект приняли депутаты ЗакСа в третьем чтении.

– Подобная мера уравняет налоговую нагрузку собственников машино-мест, которые зарегистрированы как нежилое помещение или иной объект недвижимого имущества, – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, что ранее местные жители уплачивали налог по более высоким ставкам. Они варьировались от 1,25 до 2 процентов. Теперь же петербуржцы будут вносить средства наравне с владельцами гаражей. Как подчеркнули общественники, бюджета Петербурга из-за новой и уже утвержденной инициативы недополучит, по разным оценкам, около 13 миллионов рублей в год.