Более двух тысяч деревьев высадили в Петербурге в рамках акции «Сад памяти». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Акция «Сад памяти» прошла в Петербурге. В ней приняли участие более 1800 человек. Они высадили в городе сирень, каштаны, липы, березы, сосны, ивы и ели: всего более двух тысяч деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Акция «Сад памяти» - дань уважения людям, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах, - сказал губернатор Александр Беглов, слова которого приводит ведомство.

Среди участников акции – представители органов власти, сотрудники полиции и налоговой, «Волонтеры Победы», студенты, школьники и другие жители Северной столицы.

В парке Малиновка высадили 50 кустов сирени в честь подвига педагогов-героев в Мариуполе, а в сквере Пограничников появились 20 сосен на месте боев во время обороны Ленинграда.