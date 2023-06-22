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НовостиОбщество22 июня 2023 6:31

Более двух тысяч деревьев высадили в Петербурге в рамках акции «Сад памяти»

Участниками акции стали более 1800 человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более двух тысяч деревьев высадили в Петербурге в рамках акции «Сад памяти».

Более двух тысяч деревьев высадили в Петербурге в рамках акции «Сад памяти».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Акция «Сад памяти» прошла в Петербурге. В ней приняли участие более 1800 человек. Они высадили в городе сирень, каштаны, липы, березы, сосны, ивы и ели: всего более двух тысяч деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Акция «Сад памяти» - дань уважения людям, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах, - сказал губернатор Александр Беглов, слова которого приводит ведомство.

Среди участников акции – представители органов власти, сотрудники полиции и налоговой, «Волонтеры Победы», студенты, школьники и другие жители Северной столицы.

В парке Малиновка высадили 50 кустов сирени в честь подвига педагогов-героев в Мариуполе, а в сквере Пограничников появились 20 сосен на месте боев во время обороны Ленинграда.