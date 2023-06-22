Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам 8,2 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доверчивая пожилая женщина перевела мошенникам более 8,2 миллионов рублей. 58-летняя пенсионерка ради этого пожертвовала квартирой. Все началось со звонка от якобы сотрудника «Госуслуг». Лже-специалист заставила жительницу Ленобласти взять два кредита под залог собственного жилья. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 58-летней женщине с 8 мая по 7 июня звонила неизвестная, которая представилась сотрудником «Госуслуг». Путем обмана и злоупотребления доверием самозванка вынудила ее получить кредиты, - рассказал источник.

После того, как женщина поняла, что ее обманули, она сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, расследование которого продолжается.