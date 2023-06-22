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НовостиПроисшествия22 июня 2023 7:44

Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам 8,2 млн рублей

Она взяла два кредита под залог квартиры
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам 8,2 млн рублей.

Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам 8,2 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доверчивая пожилая женщина перевела мошенникам более 8,2 миллионов рублей. 58-летняя пенсионерка ради этого пожертвовала квартирой. Все началось со звонка от якобы сотрудника «Госуслуг». Лже-специалист заставила жительницу Ленобласти взять два кредита под залог собственного жилья. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 58-летней женщине с 8 мая по 7 июня звонила неизвестная, которая представилась сотрудником «Госуслуг». Путем обмана и злоупотребления доверием самозванка вынудила ее получить кредиты, - рассказал источник.

После того, как женщина поняла, что ее обманули, она сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, расследование которого продолжается.