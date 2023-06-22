Мужчина развращал маленьких детей во дворе дома в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали 36-летнего мужчину, который развращал двух школьников на детской площадке. Все произошло вечером 20 июня в одном из дворов поселка Виллози. Пострадавшим детям – 8 и 9 лет. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По горячим следам в поселке был задержан подозреваемый, 36-летний неработающий. Мужчина проживает в том же доме, рядом с которым было совершено преступление, - рассказал источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. Известно, что подозреваемый житель Ленобласти уже привлекался к уголовной ответственности. В 2019 году его осудили на три года условно за жестокое избиение человека. Этот срок закончился буквально на днях.