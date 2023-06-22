Трое бойцовских псов насмерть разодрали мальтипу в сквере Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции проводят проверку после нападения собак на женщину с песиком. Жуткое происшествие случилось в сквере Безбородко на Полюстровском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Несколько бойцовских псов напали на 24-летнюю женщину, которая гуляла с собакой породы мальтипу. Хозяйка пса после оказания медпомощи была отпущена домой, а ее питомец от укусов погиб, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что агрессивные псы принадлежат петербуржцу. Он выгуливал питомцев, но не смог удержать их на поводке. Из-за чего собаки кинулись на мальтипу – пока не известно.

Полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. После этого будет принято процессуальное решение.