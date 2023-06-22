Петербуржец получил 25 лет колонии после жестокого убийства женщины в 2005 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который жестоко убил незнакомку в парке «Сосновка» в 2005 году. Он без повода напал на женщину со спины, оттащил ее вглубь парка и задушил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Обстоятельства преступления стали известны только в 2021 году, когда подсудимый, находясь в местах лишения свободы за совершение преступлений аналогичного характера, написал явку с повинной, дал показания о своей причастности к убийству, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. Суд назначил преступнику лишение свободы. В совокупности нескольких убийств мужчина получил 25 лет тюрьмы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.