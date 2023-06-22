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НовостиОбщество22 июня 2023 16:40

Пропавшую с КПП «Кресты» мемориальную доску Ахматовой передали полиции Петербурга

Из-за смены юрлица судьба мемориальной доски остается неизвестной
Элеонора КУРЮМОВА
Пропавшую с фасада «Крестов» мемориальную доску Ахматовой передали полиции Петербурга.

Пропавшую с фасада «Крестов» мемориальную доску Ахматовой передали полиции Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

14 июня со здания бывшей тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной в Петербурге пропала мемориальная доска поэтессе Анне Ахматовой. Но накануне ее нашли и передали сотрудникам местной полиции. О чудесном возвращении памятника пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на внутренний источник.

– Доску передал правоохранителям адвокат из Северной столицы. Он, кстати, ее и снял с фасада здания, – цитирует собеседника издание.

Как оказалось, убрать памятную плиту юрист решил для того, чтобы сохранить культурное наследие. Но, когда из-за исчезновения мемориала в Сети и городе поднялся шум, он все-таки решил сдать ее сотрудникам полиции. К слову, сейчас судьба памятной таблички неизвестна. Из-за смены юрлица, владеющего бывшей тюрьмой, памятник буквально числиться бесхозным. Соответсвенно, никому на данный момент не принадлежит.