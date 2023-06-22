В Смольном хотят запретить беспилотные автомобили на КАД и ЗСД

В Смольном хотят запретить высокотехнологичные автомобили на КАД и ЗСД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге хотят запретить использование беспилотных автомобилей. Проезд высокотехнологичного транспорта планируют ограничить в центре города на Неве, на окружающих Северную столицу участках КАД и ЗСД. Сейчас проект находится на рассмотрении антикоррупционной экспертизы.

– Новшества в правилах эксплуатации вводятся для минимизации уровня опасности в отношении участников дорожного движения, защиты исторического и культурного наследия федерального и регионального значения, а также обеспечения безопасности при организации мероприятий, — говорится тексте опубликованного постановления.

К слову, беспилотные автомобили в документе называются «высокоавтоматизированных транспортных средств первой категории на отдельных зонах эксплуатации». Кроме КАД и ЗСД, для них, возможно, закроют Центральный и Адмиралтейский районы. В перечне улиц также упомянули Кадетскую линию, Кронверкскую набережную, Московский и Приморский проспекты, Пулковское и Приморское шоссе.