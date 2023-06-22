Беглов рассказал о беззаявительных выплатах для участников спецоперации на Украине

Беглов заявил о беззаявительных выплатах для участников спецоперации на Украине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел очередное заседание Координационного штаба по повышению устойчивости развития экономики субъекта. На встрече рассмотрели вопрос об определении единого порядка социальных выплат и предоставлении необходимой помощи действующим или бывшим участникам спецоперации на Украине, а также членам их семей. В пресс-службе Смольного заявили, что выплаты служащим теперь осуществляются в проактивном режиме, без заявлений.

– Власти города разработали единый план финансовой поддержки. Сейчас в городе действует одинаковый подход ко всем членам ВС РФ, находящихся в зоне боев: контрактникам, мобилизованным и добровольцам, – отметил глава города.

В Петербурге для участников спецоперации установлены дополнительные выплаты: в случае ранения, установления инвалидности. Помощь от города получают также и члены семей погибших бойцов.