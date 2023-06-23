Роспотребнадзор предупредил петербуржцев об опасносности шавермы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В управлении Роспотребнадзора Петербурга предупредили местных жителей о повышенном риске отравлений в теплое время. Специалисты уточнили, что наибольшую угрозу представляют шаверма, салаты и кремовые пирожные. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– С продуктами могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии и многих других, – уточнили сотрудники Роспотребнадзора.

В организации подчеркнули, что причина отравлений и инфекций кроется в нарушении технологии приготовления блюд, неправильном хранении, нарушение сроков годности и несоблюдение правил личной гигиены поварами.

Специалисты уточнили, что для профилактики достаточно готовить наиболее рискованные гастрономические изыски дома и в небольшом количестве. Если же энтузиазма на это не хватает, то стоит быть внимательнее к дате изготовления. А полуфабрикаты и мясо обязательно повторной термически обрабатывать.