Мужчину, ударившего «розочкой» из бокала в лицо посетителя кафе, задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали мужчину, который напал на посетителя кафе в Петербурге. Инцидент произошел в июле прошлого года на Садовой улице. По версии следствия, подозреваемый ударил оппонента в лицо разбитым бокалом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 22 июня в 11:20 у дома 41 по Пулковскому шоссе в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний петербуржец, - рассказали в региональном ведомстве.

Напомним, после случившегося пострадавшего мужчину госпитализировали с ранением. Полицейские возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование дела продолжается. Специалисты выяснят все обстоятельства и причины преступления.