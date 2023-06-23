Восьмилетний мальчик разбил голову, упав с велосипеда в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прогулка с отцом на велосипеде закончилась для восьмилетнего мальчика серьезными травмами. Инцидент случился вечером 22 июня. Второклассник упал с железного коня и сильно разбил голову. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Мальчика госпитализировали в Детскую больницу №2 из квартиры на улице Федора Абрамова. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, скопление воздуха в мозге, линейный перелом височной кости, ссадины, - рассказал источник.

Специалисты оценили состояние ребенка как тяжелое. Восьмилетнего мальчика поместили в реанимацию. Известно, что семья школьника благополучная и не состоит ни на каких учетах. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.