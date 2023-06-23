Петербургский ЖК «Малая Охта» от группы «Самолет» стал лучшим проектом реновации в России

ЖК «Малая Охта» стал лучшим проектом реновации в России. Фото: СПб Реновация

Компанию «СПб Реновация», которая входит в группу «Самолет», наградили за лучший проект редевелопмента территории жилой застройки в России. Специалисты получили награду за построенный жилой комплекс «Малая Охта». Церемония награждения прошла в Петербурге во время 47-й конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», которая организована федеральным порталом «Единый ресурс застройщиков».

Ранее на месте, где сейчас построен жилой комплекс, находились пять ветхих домов. Четыре из них нужно было сносить, это были коммунальные квартиры на 16 комнат. 138 семей, которые жили в разрушенных домах, в итоге получили новое жилье. На эти цели компания потратила более 832 миллионов рублей. Сейчас в ЖК «Малая Охта» входят пять корпусов, высота каждого из которых – от 8 до 16 этажей.

- Реновация квартала, где построен ЖК «Малая Охта» - это успешный пример социально-ответственного девелопмента. Сотни жителей ветхих домов улучшили свои жилищные условия, покупатели – получили новые квартиры, а город – современный квартал на месте депрессивной территории, - отметила директор по внешним связям «Самолет Страна» Яна Грозовская.