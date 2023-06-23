Строительство элитного жилья сократилось вдвое с 2022 года в Петербурге

В Петербурге выставили на продажу всего три дорогих комплекса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество элитных новостроек вновь сократилось в Петербурге. Так, в 2023 году на рынок премиальной недвижимости выставили всего три проекта. Два из них строятся на Крестовском острове. К слову, цена небюджетного квадратного метра начинается от 620 тысячи рублей. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе петербургской строительной компании Сity Solutions.

– Раньше покупатели рассматривали метраж в 500 «квадратов», сейчас максимум — 250. Потребителя скорее заинтересует эргономичная площадь, чем огромное помещение, — считает гендиректор организации Василий Тимофеев.

Как отметили эксперты, за текущий год планируется вывести на рынок еще три или четыре дорогих локации. Такой показатель оказался вдвое ниже, чем в 2022 году. Тогда было сдано целых шесть премиум-комплексов.

Аналитики считают, что уменьшение объемов строительства прежде всего обусловлено дефицитом земли. К примеру, на Крестовском и Каменном островах практически нет новых участков под застройку.