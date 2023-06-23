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НовостиПроисшествия23 июня 2023 18:13

Будапештскую улице залило водой из прорванной трубы в Петербурге

На место оперативно прибыли службы
Элеонора КУРЮМОВА
Будапештскую улице залило водой из прорванной трубы в Петербурге. Фото: vk.com/kupchinoask

Будапештскую улице залило водой из прорванной трубы в Петербурге. Фото: vk.com/kupchinoask

Во второй половине дня, 23 июня, у одной из многоэтажек на Будапештской улице появилась своя «Венеция». Там проводились гидравлические испытания. Из-за этого прорвало трубу и дорогу залило грязной водой. Эту информацию spb.kp.ru подвердили в пресс-службе АО «Теплосеть» Петербурга.

– Во время диагностики специалисты обнаружили технологическое нарушение у 38-го дома. Температура не превышала 40 градусов, – сообщили в пресс-службе «Теплосети».

На место происшествия оперативно прибыли аварийно- ремонтные службы. Они обеспечили все необходимые меры безопасности и ликвидировали последствия прорыва. Как сообщили в пресс-службе, в зоне дефекта оказались автомобили. Но видимых повреждений зафиксировано не было. Если же местные жители обнаружат реальный ущерб, компания возместит его. Когда испытания полностью завершат, во Фрунзенском районе начнут восстанавливать благоустройство.