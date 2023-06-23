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НовостиОбщество23 июня 2023 20:11

Губернаторские гранты получили 76 некоммерческих организаций из Ленобласти

Наибольшее количество получил всеволожский район
Элеонора КУРЮМОВА
Губернаторские гранты получили 76 некоммерческих организаций из Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Губернаторские гранты получили 76 некоммерческих организаций из Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Социально ориентированные некоммерческие организации из Ленобласти получили поддержку от губернатора региона. Грантовую помощь получили 76 НКО. Лидером по количеству выигравших проектов стал Всеволожский район: выбрано членами жюри было целых десять программ. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

– Сейчас мы займемся подписанием соглашений с победителями, затем перейдем непосредственно к реализации проектов. Продолжим работать и помогать волонтерским организациям, – цитирует главу комитета общественных коммуникаций Екатерину Путронен издание.

Как отметила председатель, такое активное взаимодействие между правительством и НКО необходимо для качественного воплощения социальных инициатив.

К слову, не остались позади по уровню поддержки Гатчинский район и Сосновоборский городской округ. От каждого образования эксперты одобрили по семь инициатив.