Детеныш родился у белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке рассказали о пополнении в семействе белоруких гиббонов. У самца Персея и самки Габины родился малыш. Пара стала родителями в пятый раз. Сейчас они воспитывают своих дочерей – Эллину и Афину.

- Малыш был рожден ранним утром 17 мая. Детеныш уже вовсю исследует окружающий мир под бережным присмотром родителей, которые внимательно следят за каждым его движением. Новорожденный пока не сходит с рук мамы, и мы не можем точно определить его пол, - объяснили сотрудники.

В зверинце рассказали, что белорукие гиббоны обладают невероятным обаянием и интеллектом. Появление малыша для них – целое событие. О нем будут заботиться не только родители, но и старшие сестры, которые уже проявляют интерес и играют с младшеньким.