Праздник выпускников «Алые паруса» не планируют отменять в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 24 июня пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Отменять его не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пятого канала, которые выступают организаторами события.

- Отменять «Алые паруса» никто не собирается. Буквально недавно закончилась репетиция, рассчитываем, что все пройдет по плану, - объяснили организаторы.

Напомним, праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге уже в 55 раз. В этом году предполагается, что участниками торжества станут 80 тысяч 11-классников.

На сцене перед вчерашними школьниками выступят звезды. Ведущими будут Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а хедлайнером вечера станет группа «Чайф». В завершение праздника по Неве пройдет корабль с алыми парусами.