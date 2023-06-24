17-летний студент утонул в реке Оредеж в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленинградской области 17-летний парень утонул в реке Оредеж. Все произошло около трех часов дня 23 июня в поселке Сиверский. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Из воды был извлечен труп 17-летнего воспитанника Сиверского ресурсного центра, учащегося второго курса Бегуницкого агротехнического колледжа, - рассказал источник.

Труп молодого человека отправили в морг. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

Напомним, 22 июня в Петербурге утонул 14-летний мальчик. Он пришел к Неве на проспекте Обуховской обороны с друзьями. Отправился плавать, но выбраться из воды самостоятельно не смог. Известно, что школьник жил только с мамой, они вместе приехали из Узбекистана.