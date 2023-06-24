Власти Петербурга поддержали выступление президента Владимира Путина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны. Петербург поддержал главу государства. Александр Беглов сообщил петербуржцам, что обстановка в городе спокойная и контролируемая. Другие чиновники тоже высказались в поддержку Путина.

- Петербург поддерживает президента, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Олег Эргашев.

- Любой раскол в тылу – удар в спину нашим братьям, настоящее предательство Родины и народа. В Санкт-Петербурге – городе-герое, который хорошо знает, как важно единство, мы этого не допустим. Ситуация в городе полностью под контролем, - отметил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Напомним, ФСБ в России возбудила уголовное дело после слов Евгения Пригожина, который призывал к военному мятежу. Заявление Пригожина расценили как призыв к началу вооруженного гражданского конфликта.