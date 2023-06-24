Петербуржец выстрелил в лицо прохожему из-за внезапной ссоры

Хулигана задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу из-за ссоры с прохожим. Все произошло около двух часов дня 23 июня на Северном проспекте в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан 68-летний петербуржец, который в ходе возникшего словесного конфликта из принадлежащего ему травматического пистолета выстрелил в лицо оппонента, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Потерпевший мужчина отказался от госпитализации и от осмотра. А виновника случившегося доставили в отдел полиции. Там у него отобрали травматический пистолет «ОСА». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.