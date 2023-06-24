Без вести пропавшего 15-летнего подростка второй день ищут в Петербурге. Фото: Лиза Алерт

В Петербурге начались поиски 15-летнего подростка, который ушел из дома 23 июня и не вернулся. С тех пор нет никакой информации о его местонахождении. Фотографию с ориентировкой ребенка опубликовали на официальных ресурсах поискового отряда «Лиза Алерт».

- Рост пропавшего мальчика – 153 сантиметра. Он худощавого телосложения, с русыми волосами и светлыми глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

В день исчезновения школьник был одет в желтую толстовку с капюшоном, темные спортивные штаны и черные кроссовки. При себе у него была черная сумка через плечо, вшитая в толстовку.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут расклеивать листовки и смогут отправиться на поиски мальчика.