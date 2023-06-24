Машина сбила 3-летнего малыша на улице Лидии Зверевой в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Лидии Зверевой во дворе жилищного комплекса «Шуваловский». Авария произошла около 12 часов дня. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- О состоянии ребенка не известно. На место случившегося сразу приехали сотрудники ДПС и скорая помощь, - говорится в сообщении.

Судя по опубликованным кадрам, ребенок перебегал дорогу, и его внезапно сбила машина. Из автомобиля сразу выбежали мужчина и женщина, которые кинулись к пострадавшему. Женщина начала сильно паниковать и кричать, а потом стала звонить в скорую.

Через некоторые время около мальчика появилась его мама. Она вскрикнула и начала плакать. Позже выяснилось, что малышу три года.

- Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.