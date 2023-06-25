Массовая авария на ЗСД с «перевертышем» произошла в Петербурге

На ЗСД крупное ДТП, повреждены минимум четыре машины. Фото: vk.com/spb_today

Массовая авария произошла днем в воскресенье, 25 июня, на ЗСД в Петербурге. Примерно в районе съезда к Пулково столкнулись минимум четыре автомобиля. Все произошло около 12:40. В результате происшествия одна из машин перевернулась на крышу. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Как всегда на этом месте с правой полосы ломятся, - отчитал участников аварии один из комментаторов новости.

Причины аварии выясняются. Фото: vk.com/spb_today

Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место. Судя по фотографиям с трассы, поврежденные машины заняли три полосы – объехать их можно только по крайней правой. Предварительно, в аварии есть пострадавшие люди. Им вызвали скорую. На снимках видно, что как минимум один человек лежит на асфальте. Неизвестно, в сознании ли он. Полиция проводит проверку по факту жесткого ДТП.