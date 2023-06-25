Самокатчик разбился насмерть из-за ямы на тротуаре на юго-западе Петербурга

Мужчина на самокате угодил в яму на тротуаре в Петербурге и разбился насмерть. Фото: предоставлено "КП"

Самокатчик разбился насмерть в Красносельском районе Петербурга. Все произошло вечером в субботу 24 июня. Spb.kp.ru поговорила с очевидцем трагедии Александром Коньковым. По его словам, все произошло на проспекте Народного Ополчения возле улицы Лени Голикова, и во всем виновата яма на тротуаре.

- Мужчина ехал в очках и на большой скорости. Не заметил, что на тротуаре есть следы от демонтажа остановки. Небольшая яма. Днем ранее там было ограждение на время ремонтных работ, но в день трагедии они куда-то делись. Самокатчик начал поздно тормозить. Через первую яму он пролетел, а на второй споткнулся, перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт. Потом он покатился по тротуару, из-за чего повредил спину. Его застрясло, кровь пошла изо рта и носа, - рассказал spb.kp.ru Александр.

Очевидцы жесткой аварии положили мужчину на бок, боясь, что он захлебнется в крови. По их словам, полиция приехала на место почти сразу, а вот скорая только через 30 минут. Пострадавший мужчина скончался у них на глазах.